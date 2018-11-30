В Совфеде рассказали, как Порошенко угодил в свою же ловушку после вторжения в РФ

Инцидент в Керченском проливе является провокацией, которую организовал лично президент Украины Петр Порошенко. План украинского лидера, однако, не сработал — уверен член Совета Федерации России Сергей Цеков, прокомментировавший ситуацию в беседе с представителями информационно-аналитического портала "ПолитПазл".
"События начали развиваться не по плану Порошенко — военное положение, введения которого добивался президент Украины для того, чтобы сорвать предстоящие выборы, будет действовать всего месяц, а не два, то есть, главная цель провокации не достигнута — президенту не удастся отменить выборы", — говорит Цеков.
Международное сообщество тоже отреагировало на провокацию в Керченском проливе не совсем так, как предполагал Порошенко — да, Америка и Европа выразили поддержку Киеву, но в реакции зарубежных лидеров уже нет того единодушия, которое наблюдалось ранее.
"Пока нельзя сказать о том, что Порошенко проиграл, но он явно и не выиграл от своей провокации. События развиваются не по плану и все идет к тому, что президент Украины не сможет выбраться из своей же ловушки", — добавляет сенатор.
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