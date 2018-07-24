Эрдоган заговорил о призраке Гитлера

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди политической элиты Израиля появился призрак вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
По данным которого, в одной из своих недавних речей Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль одним из самых "сионистских, фашистских и расистских" государств. По сравнению с Израилем, как подчеркнул президент Турции, даже Третий рейх был государством-цветочком.
В общем, в Израиле, как уверен Эрдоган, есть не только призрак Гитлера, но и призраки всех самых ужасных исторических явлений.
Комментируя заявление Эрдогана, эксперты отмечают, что слова лидера Турции очевидно были спровоцированы противоречивым законодательным актом, который приняли в Израиле девятнадцатого июля. Речь идет о законе, согласно которому Израиль является еврейским национальным государством. Проблема тут в том, что двадцать процентов населения Израиля — арабы. То есть, считать Израиль моноэтнической страной, как того пытаются добиться отдельные политики, ни в коем случае нельзя.
Эрдоган, кроме того, вспомнил и недавние нападения на палестинцев, назвав Израиль "государством террора".
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