Эрдоган заговорил о призраке Гитлера

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди политической элиты Израиля появился призрак вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным которого, в одной из своих недавних речей Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль одним из самых "сионистских, фашистских и расистских" государств. По сравнению с Израилем, как подчеркнул президент Турции, даже Третий рейх был государством-цветочком.

В общем, в Израиле, как уверен Эрдоган, есть не только призрак Гитлера, но и призраки всех самых ужасных исторических явлений.

Комментируя заявление Эрдогана, эксперты отмечают, что слова лидера Турции очевидно были спровоцированы противоречивым законодательным актом, который приняли в Израиле девятнадцатого июля. Речь идет о законе, согласно которому Израиль является еврейским национальным государством. Проблема тут в том, что двадцать процентов населения Израиля — арабы. То есть, считать Израиль моноэтнической страной, как того пытаются добиться отдельные политики, ни в коем случае нельзя.

Эрдоган, кроме того, вспомнил и недавние нападения на палестинцев, назвав Израиль "государством террора".