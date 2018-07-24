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Эрдоган заговорил о призраке Гитлера

Вторник, 24 Июля 2018 13:40
Эрдоган заговорил о призраке Гитлера Фото из открытых источников

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди политической элиты Израиля появился призрак вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

 

По данным которого, в одной из своих недавних речей Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль одним из самых "сионистских, фашистских и расистских" государств. По сравнению с Израилем, как подчеркнул президент Турции, даже Третий рейх был государством-цветочком.

 

В общем, в Израиле, как уверен Эрдоган, есть не только призрак Гитлера, но и призраки всех самых ужасных исторических явлений.

 

Комментируя заявление Эрдогана, эксперты отмечают, что слова лидера Турции очевидно были спровоцированы противоречивым законодательным актом, который приняли в Израиле девятнадцатого июля. Речь идет о законе, согласно которому Израиль является еврейским национальным государством. Проблема тут в том, что двадцать процентов населения Израиля — арабы. То есть, считать Израиль моноэтнической страной, как того пытаются добиться отдельные политики, ни в коем случае нельзя.

 

Эрдоган, кроме того, вспомнил и недавние нападения на палестинцев, назвав Израиль "государством террора".

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Эрдоган
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