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Итоги выборов, которые состоялись в Турции двадцать четвертого июня, свидетельствуют о характерной для Востока традиции, которая укрепляется в стране — власть здесь все в большей степени опирается на конкретные личности, а не на институты. России следует воспользоваться сложившейся ситуацией для того, чтобы в максимальной степени ослабить южный фланг НАТО и не позволить США разделить Сирию.

Согласно информации, распространенной турецким государственным агентством Anadolu, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган сохранил свое кресло, набрав пятьдесят два с половиной процента голосов избирателей.

Оппозиционному кандидату Мухаррему Индже, представляющему Народно-республиканскую партию, удалось набрать тридцать процентов голосов.

В итоге в турецком парламенте была сформирована коалиция, в которую кроме возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития вошли националисты из Партии националистического движения.

Новому блоку теперь принадлежат пятьдесят три с половиной процента голосов в парламенте.

Как прокомментировал результаты выборов сам Эрдоган, политическая ситуация, сложившаяся сейчас в Турции, определит будущее страны на полвека вперед.

Говоря это, Эрдоган, очевидно, подразумевал окончательный переход Турции к президентскому государству, глава которого в результате упразднения должности премьер-министра получает гораздо более широкие возможности.

Комментируя итоги волеизъявления турецкого народа, Владимир Аватков из Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии, отметил, что в целом итоги выборов оказались вполне предсказуемыми.

То есть, процент голосов, который набрал президент, примерно совпадает с тем, который прогнозировали политологи. Соответственно, о каких-то махинациях, традиционно упоминаемых Западом, речи нет и быть не может.

По словам Аваткова, теперь от Турции можно ожидать усиления настроений, связанных с консерватизмом, неопантюркизмом и неоосманизмом — то есть, Анкара будет гораздо более активно сопротивляться давлению, которое на нее пытается оказывать Запад.

Россия должна пользоваться открывающимися возможностями и заключать договоренности, которые приведут к ослаблению южного фланга НАТО, а также не позволят возглавляемому Америкой Западу разделить и уничтожить Сирийскую Арабскую Республику.