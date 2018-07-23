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Трамп снова назвал выдумкой историю о "вмешательстве" России в выборы

Понедельник, 23 Июля 2018 08:20
Трамп снова назвал выдумкой историю о &quot;вмешательстве&quot; России в выборы Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно соглашавшийся с выводами американского разведывательного сообщества о приписываемом России "вмешательстве" в выборы главы государства в 2016 году, вновь назвал эти обвинения выдумкой.

 

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

 

"Выходит, президент Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит нечестная Хиллари", — написал Трамп.

 

Ранее на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки американский лидер заявил, что не видит причин, по которым Россия могла вмешаться в выборы в 2016 году, однако позднее он все же отметил, что имел в виду ровно противоположное. При этом он подчеркнул, что полностью верит спецслужбам и поддерживает их, пишет РИА Новости.

 

Обвинения в адрес России

 

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и Кремле, ведут спецпрокурор Роберт Мюллер и обе палаты конгресса. При этом доказательств какого-либо влияния России так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

 

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

 

Кроме того, Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги США и Россия последние новости
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