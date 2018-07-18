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Порошенко обвинили в похищении людей

Среда, 18 Июля 2018 13:31
Порошенко обвинили в похищении людей Фото из открытых источников

Украинский президент Петр Порошенко причастен к похищениям живущих на Украине граждан Турции, которым пришлось покинуть родину из-за своей оппозиционной деятельности. Облавы, в результате которых в Украине ловят и передают Анкаре противников турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, осуществляются по личной договоренности между Порошенко и Эрдоганом.

 

Соответствующие сведения опубликовали украинские средства массовой информации, ссылающиеся на высокопоставленных инсайдеров в дипломатических кругах.

 

"У Порошенко и Эрдогана очень насыщенный диалог, включающий в себя как экономическое сотрудничество, так и, например, какие-то религиозные вопросы — Турция, в частности, может повлиять на позицию Константинопольского патриархата по предоставлению Киеву автокефалии", — говорят инсайдеры.

 

Президенты Украины и Турции, кроме того, договорились об облавах, в рамках которых украинские силовики задерживают турецких граждан, скрывающихся в Украине после неудачной попытки переворота в Турции в 2016 году. Накануне, например, в Украине задержали турецких журналиста и бизнесмена Юсуфа Инана и Салиха Зеги Игита, которых позже передали турецким спецслужбам.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Порошенко
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