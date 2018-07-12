Каковы шансы переговоров между Порошенко и Трампом?

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Считанные дни отделяют мир от встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки, поэтому неудивительно, что украинские СМИ начали активно раскручивать слух о возможном контакте между лидерами США и Украины — Петр Порошенко якобы может встретиться с Дональдом Трампом раньше, чем последний встретится с Владимиром Путиным.

Предполагается, что встреча Порошенко и Трампа может быть проведена в рамках саммита НАТО. Украинский лидер, по словам неких инсайдеров, на которых ссылаются СМИ, сам объявил о желании обсудить со своим американским коллегой "газовый вопрос".

Странно, но в администрации украинского президента возможные переговоры между Порошенко и Трампом почему-то не комментируют. В общем, какая-то темная история. Вполне, впрочем, вписывающаяся в принципы украинской политики.

В ситуации попытался разобраться сайт politexpert.net, представители которого, в частности, поговорили с Кириллом Коктышем, доцентом кафедры политической теории МГИМО МИД РФ.

"Встреча с Трампом рассматривается паном Порошенко в качестве неплохой возможности пропиариться. Помнится, за первый свой контакт с Трампом украинскому президенту пришлось выложить круглую сумму. Соответственно, если он предложит американской стороне внушительные деньги и в этот раз, то встреча вполне может состояться", — говорит эксперт.