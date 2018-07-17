Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

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Украинский тв-канал "Еспресо" случайно обозвал президента Российской Федерации Владимира Путина президентом Украины. Ошибка была допущена редактором, отвечающим за наполнение твиттер-аккаунта телеканала.

"Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась почти на час позже, чем планировалось", — такой текст содержался в твите, опубликованном каналом.

В заголовке новости на сайте "Еспресо", при этом, ошибки не было. Подписчики твиттер-аккаунта украинского телеканала быстро заметили недоразумение и сообщили о нем редакторам канала.

"Теперь руководству канала придется извиняться перед начальником украинского министерства внутренних дел", — пытались шутить в "Твиттере".

"Сами выращивайте своего Путина, мы своего отдавать не собираемся", — подыгрывали шутникам другие шутники.

Новость, в твите о которой украинский телеканал допустил ошибку, была посвящена переговорам между президентами США и России, которые состоялись вчера в столице Финляндии. Сами по себе переговоры, несмотря на громкие новости о них, завершились буквально ничем — Путин и Трамп пожали друг другу руки и озвучили набор стандартных заявлений, но и не более того.