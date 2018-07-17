Вторник 17 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины

Вторник, 17 Июля 2018 13:31
Киевский телеканал по ошибке назвал Путина президентом Украины Фото из открытых источников

Украинский тв-канал "Еспресо" случайно обозвал президента Российской Федерации Владимира Путина президентом Украины. Ошибка была допущена редактором, отвечающим за наполнение твиттер-аккаунта телеканала.

 

"Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась почти на час позже, чем планировалось", — такой текст содержался в твите, опубликованном каналом.

 

В заголовке новости на сайте "Еспресо", при этом, ошибки не было. Подписчики твиттер-аккаунта украинского телеканала быстро заметили недоразумение и сообщили о нем редакторам канала.

 

"Теперь руководству канала придется извиняться перед начальником украинского министерства внутренних дел", — пытались шутить в "Твиттере".

 

"Сами выращивайте своего Путина, мы своего отдавать не собираемся", — подыгрывали шутникам другие шутники.

 

Новость, в твите о которой украинский телеканал допустил ошибку, была посвящена переговорам между президентами США и России, которые состоялись вчера в столице Финляндии. Сами по себе переговоры, несмотря на громкие новости о них, завершились буквально ничем — Путин и Трамп пожали друг другу руки и озвучили набор стандартных заявлений, но и не более того.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин новости сегодня
Главное за сутки
Бывшего главного следователя Москвы Александра Дрыманова задержала ФСБ Бывшего главного следователя Москвы Александра Дрыманова задержала ФСБ Сотрудники ФСБ России задержали по делу о коррупции бывшего начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. "Дрыманов задержан, с ним…
Встреча в Хельсинки: О чем договорились Путин и Трамп Встреча в Хельсинки: О чем договорились Путин и Трамп До встречи в Хельсинки президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пересекались лишь дважды — в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге (июль 2017 года) и на полях…
Владимир Путин назвал условие сохранения поставок газа через Украину Владимир Путин назвал условие сохранения поставок газа через Украину Президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом, что Москва готова продлить контракт на транзит газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования…
Читайте также
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Пока кое-кто в "нэзалэжной" уже заранее празднует новую великую "пэрэмогу", которая должна обязательно состояться на ближайшем саммите НАТО, где Украину уже чуть ли не готовы принять с распростертыми объятьями в…
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Запад наступает на человечество неотвратимо и коварно. В авангарде находятся США. Это они уже много лет «населяют» Европу людьми не западного происхождения с целью разрушения «национальных государств» Западной Европы. Происходит…
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию Появившись с обычной для себя грацией слона в политической "посудной лавке" на начавшийся вчера в Брюсселе двухдневный саммит НАТО, президент США Дональд Трамп традиционно начал с громкого скандала. В качестве…
Тема дня
Откуда берет свое начало глупость и тупость Америки Откуда берет свое начало глупость и тупость Америки

Казалось бы, за те полтора года, что Дональд Трамп занимает должность президента США весь мир привык...

Фото
Гора "Сахарная голова" - место, которое стоит посетить Гора "Сахарная голова" - место, которое стоит посетить

Гора "Сахарная голова" находится в Рио-де-Жанейро, Бразилия и является одной из двух достопримечател...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

Да, игра команды приятно удивила - 61%
Начал(а) верить в победу по ходу чемпионата - 14.1%
Нет, всегда верил(а), что мы можем! - 4.4%
Верил(а), что мы победим в финале - 1.4%
Не интересуюсь футболом - 17.7%

Всего голосов:: 711

 

Анекдот дня

Говорят, на ЧМ-2022 в Катаре за игру рукой будут отрубать ... руку.

Еще »
Самые популярные материалы
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Infox.sg
24СМИ
Finam.ru
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.