Эксперт прокомментировал итоги встречи Путина с Трампом в Хельсинки

Переговоры, которые провели в Хельсинки лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп, позволяют надеяться на нормализацию отношений между РФ и США — считает Николай Топорин, доцент МГИМО, глава информационного центра Совета Европы в России и руководитель Центра европейской информации.
"Сейчас все говорят о футболе, так как накануне завершился мундиаль, проведенный Россией на самом высоком уровне. Соответственно, если оценивать итоги встречи Путина с Трампом в футбольных терминах, то можно говорить о нулевой ничье. "Игра", при этом, была довольно вялотекущей. То есть, никаких реальных результатов нет — лидеры США и РФ не подписали ни одного важного документа и не заключили никаких договоренностей. Это если говорить об официальных договоренностях", — цитирует Топорина сайт politexpert.net.
Президенты России и США общались тет-а-тет на протяжении двух часов, так что в рамках этого разговора наверняка были заключены какие-то устные соглашения.
Но какие конкретно — никто не знает. Можно предположить, что лидеры Америки и России договорились о будущем Сирии, вариантах решения украинского кризиса, или по вопросам, касающимся Ирана, однако это, как стоит помнить, предположения.
Казалось бы, за те полтора года, что Дональд Трамп занимает должность президента США весь мир привык...
Гора "Сахарная голова" находится в Рио-де-Жанейро, Бразилия и является одной из двух достопримечател...
Говорят, на ЧМ-2022 в Катаре за игру рукой будут отрубать ... руку.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.