Эксперт прокомментировал итоги встречи Путина с Трампом в Хельсинки

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Переговоры, которые провели в Хельсинки лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп, позволяют надеяться на нормализацию отношений между РФ и США — считает Николай Топорин, доцент МГИМО, глава информационного центра Совета Европы в России и руководитель Центра европейской информации.

"Сейчас все говорят о футболе, так как накануне завершился мундиаль, проведенный Россией на самом высоком уровне. Соответственно, если оценивать итоги встречи Путина с Трампом в футбольных терминах, то можно говорить о нулевой ничье. "Игра", при этом, была довольно вялотекущей. То есть, никаких реальных результатов нет — лидеры США и РФ не подписали ни одного важного документа и не заключили никаких договоренностей. Это если говорить об официальных договоренностях", — цитирует Топорина сайт politexpert.net.

Президенты России и США общались тет-а-тет на протяжении двух часов, так что в рамках этого разговора наверняка были заключены какие-то устные соглашения.

Но какие конкретно — никто не знает. Можно предположить, что лидеры Америки и России договорились о будущем Сирии, вариантах решения украинского кризиса, или по вопросам, касающимся Ирана, однако это, как стоит помнить, предположения.