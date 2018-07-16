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Песков рассказал об отношении Путина и Трампа друг к другу

Понедельник, 16 Июля 2018 10:10
Песков рассказал об отношении Путина и Трампа друг к другу Фото из открытых источников

Лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп относятся друг другу с уважением — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.

 

По словам официального представителя Кремля, полноценные переговоры президентов РФ и США, запланированные на сегодня в Хельсинки (Финляндия), будут иметь большое значение для дальнейших отношений стран.

 

"Они (Путин и Трамп) относятся друг к другу с должной степенью уважения, плюс, у них довольно неплохо получается находить точки для соприкосновения. И это несмотря на тот факт, что времени для того, чтобы наладить полноценное общение с глазу на глаз, у них практически не было", — цитируют Пескова российские средства массовой информации.

 

Встреча лидеров РФ и США, напомним, состоится сегодня в столице Финляндии. Предполагается, что в ходе встречи будут обсуждаться самые разные актуальные вопросы — от ситуации в Сирии и Украине до перспектив экономического сотрудничества.

 

Отношения между США и РФ в последнее время сильно деградировали, поэтому от контакта между станами, который произойдет на самом высоком уровне, ожидают многого.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин и Трамп
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