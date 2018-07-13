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Дональд Трамп лишился 300 тыс подписчиков в Twitter из-за удаления подозрительных аккаунтов

Пятница, 13 Июля 2018 08:57
Трамп лишился 300 тыс. подписчиков в Twitter из-за удаления подозрительных аккаунтов Фото из открытых источников

Из твиттер-аккаунта президента США Дональда Трампа исчезли около 400 тыс. подписчиков, пишет USA Today.

 

По данным издания, количество подписчиков Трампа уменьшилось с 51,4 до 51,1 млн человек. При этом аккаунт его предшественника на посту президента, Барака Обамы, потерял сразу 2 млн подписчиков. Еще больше фолловеров были удалены из аккаунта певицы Кэти Перри — она лишилась около 3 млн подписчиков из 110 млн. У Ким Кардашьян, жены рэпера Канье Уэста, удалили около 1,7 млн подписчиков из 60,2 млн, пишет Газета.ру.

 

Уменьшение числа фолловеров коснулось также исполнительного директора социальной сети Джека Дорси, который недосчитался 200 тыс. подписчиков.

 

Ранее сообщалось, что Twitter удалит фейковые аккаунты для уточнения числа подписчиков.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Twitter
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