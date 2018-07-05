Стало известно, как Путин относится к наказаниям за репосты

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Президент Российской Федерации Владимир Путин считает недопустимым формалистский подход, в результате которого граждане получают уголовные наказания за репосты в социальных сетях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Интересовались отношением президента к этому вопросу. Он считает формалистский подход, который здесь иногда применяется, полностью неуместным. Особенно в случаях, когда какие-то просчеты в правовой системе приобретают совсем уж гипертрофированный вид. Соответственно, вопрос нуждается в тонкой регуляции", — заявил Песков в ходе пресс-конференции.

Песков, при этом, отметил, что речь не идет о регуляции, по итогам которой в интернет-пространстве появятся лазейки для распространения сведений экстремистского характера или какой-то другой запрещенной информации.

"Но, безусловно, российских граждан нужно оградить от потенциально возможных случаев, которые нужно называть даже не курьезными, а по-настоящему резонансными", — добавил пресс-секретарь Путина.

В общем, если у правительства получится соблюсти баланс в этом непростом вопросе, то уголовные наказания за, например, репост фотографии учебника истории, на обложке которого изображена нацистская символика, уйдут в прошлое.