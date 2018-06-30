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Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года

Суббота, 30 Июня 2018 22:07
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года Фото из открытых источников

Президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

 

Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии, а также высшим должностным лицам субъектов Федерации рекомендуется обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий. 

 

Доклады об исполнении этого пункта должны быть представлены к 1 октября.  Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно. Указ вступил в силу со дня подписания — 29 июня. Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

 

В частности, правительство должно будет до 1 ноября разработать и внести в Госдуму законопроекты, которые предусматривают распространение этих запретов на работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления, совершенствование антикоррупционных стандартов и мер ответственности за несоблюдение запретов. Кроме того, президент поручил усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников. 

С 2008 года при президенте действует Совет по противодействию коррупции. На прошлой неделе глава государства включил в его состав председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и своих помощников Анатолия Серышева и Дмитрия Шалькова. Константин Чуйченко вошел в совет в новой должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Политика  
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