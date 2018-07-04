Депутат Рады обвинил Россию в краже названия страны‍

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Не ту страну назвали Россией — заявил украинский депутат Андрей Ильенко, уверенный в том, что название "Русь" было присвоено Москвой незаконно. В общем, депутаты Верховной рады, судя по всему, нашли новый повод для того, чтобы подвергнуть Российскую Федерацию каким-нибудь санкциям.

"Россия ворует чужую историю — это же очевидный факт, в пользу которого говорит хотя бы то, что раньше она вообще не называлась Россией. До того, как к власти пришел Петр I, эта страна именовалась Московией. А Русью, соответственно, называли Украину. Они украли нашу историю и наше название, извратили все это и создали Российскую Империю", — заявил депутат Верховной рады в эфире тв-канала "112 Украина".

Сделав такое заявление, Ильенко прокомментировал указ Владимира Путина, согласно которому отдельным российским танковым частям были присвоены названия в честь украинских городов — в ВС РФ, в частности, появился 68-й Житомирско-Берлинский танковый полк. В Украине восприняли такие переименования в качестве некоего сигнала, который Москва якобы подает Киеву.

"Россия, как видим, не собирается ограничиваться Крымом и Донбассом. Но ничего, нас подобными запугиваниями не сломить", — заявил глава украинского генштаба Виктор Муженко.