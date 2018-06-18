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На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе

Понедельник, 18 Июня 2018 08:24
На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе Фото из открытых источников

Украина близка к катастрофе — европейские государства под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство страны, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

 

Он рассказал, что согласие Европарламента выдать Киеву €1 млрд приведет к тому, что Украина останется без Карпатских лесов, пишет сайт Известия.

 

«У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил $455 млн МВФ, сейчас нам сказали, что €1 млрд нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат», — сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».

 

При этом он назвал кредитный транш стране «преступным» и заявил, что принять его может только преступник.

 

«До конца 2018 года надо выплатить $12,5 млрд, в 2019-м, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента, — $12,1 млрд, а до конца 2020 года — еще $10,2 млрд», –– подсчитал депутат, подытожив, что Украина должна $117 млрд.

 

По его словам, такая экономика обречена на крах, так как Киев не в состоянии вернуть такую сумму, поэтому единственный выход — дефолт.

 

С 2015 года взамен на реформы Украине оказывает финансовую помощь Международный валютный фонд (МВФ).

 

В 2016 и 2017 годах Украина получила в общей сложности $2 млрд и ожидает новый транш. Однако в МВФ указывают, что Киев не выполнил всех условий — нет активной борьбы с коррупцией, тарифы на газ для населения выросли недостаточно.

 

В мае в раде призвали шантажировать МВФ для более выгодных условий кредитования.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Лента новостей Украины Экономика
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