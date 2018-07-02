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Ким Чен Ын приехал инспектировать воинскую часть на автомобиле Lada Priora

Понедельник, 02 Июля 2018 10:48
Ким Чен Ын приехал инспектировать воинскую часть на автомобиле Lada Priora Фото из открытых источников

Вождь Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын приехал в одну из северокорейских воинских частей на автомобиле российского производства — речь, как следует из распространенных агентством Yonhapnews фотографий, идет о машине марки Lada Priora.

 

Северокорейская воинская часть 1524, которую посетил с визитом Ким Чен Ын, находится в довольно отдаленном районе КНДР — на островах, расположенных в Желтом море.

 

"На фото видно, как глава Северной Кореи сидит на заднем кресле Лады Приоры — это автомобиль российского производства", — пишут южнокорейские средства массовой информации.

 

Корейский полуостров, напомним, в последние месяцы стал эпицентром масштабного противостояния, которое чуть было не завершилось началом ядерной войны. Но теперь, когда Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом и договорился с ним о сотрудничестве, острая фаза кризиса осталась позади. Предполагается, что КНДР откажется от своего ядерного арсенала и пойдет на некоторые уступки Западу, который взамен ослабит давление на северокорейский режим. Впрочем, пока что все это лишь разговоры, не подкрепленные практически ничем.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Ким Чен Ын
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