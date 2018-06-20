Чем КНДР так пугает Америку?

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Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает хвастаться "успехом", достигнутым по итогам встречи с северокорейским вождем Ким Чен Ыном, однако в реальности говорить о каком-то успехе очень и очень преждевременно — отмечают представители американских спецслужб, обеспокоенные угрозами, все еще генерируемыми Корейской Народной Демократической Республикой.

КНДР может, например, продать свои военные ядерные технологии Ирану, который США считают одним из своих ключевых врагов.

Трамп, судя по демонстрируемому им оптимизму, либо не знает о такой угрозе, либо не замечает ее или не воспринимает всерьез, а она, тем временем, является весьма реальной.

Американские разведчики, владеющими большим массивом достоверной информации о Северной Корее, утверждают, что хотя градус ядерной конфронтации и удалось понизить, оружие массового поражения, имеющееся у КНДР, все еще представляет собой более чем значительную опасность.

Северокорейские ядерные технологии, в частности, могут оказаться не в тех руках — для этого обладателям тех самых "не тех рук" всего-то и нужно, что предложить Пхеньяну хорошую сумму.

Практика показывает, что такой источник финансов, как продажа военных технологий, всегда интересовала руководство Северной Кореи, так что это не какой-нибудь гипотетический, а очень даже возможный сценарий — говорят эксперты.

У Штатов есть сведения, согласно которым КНДР уже продавала ракетные технологии другим государствам.

Поэтому нет абсолютно никаких оснований считать, что если дело дойдет до продажи технологии создания ядерных ракет или ядерных боеприпасов, то Пхеньян будет смотреть в первую очередь на предлагаемые суммы, а не на риски для мировой безопасности, которые явно провоцируются такого рода сделками.

"Только подумайте вот о чем — достаточно всего лишь одной маленькой флешки, переданной через агентурную сеть, чтобы скопировать и передать Ирану огромный объем технической документации, позволяющей создавать оружие массового поражения. Которое, появившись у Ирана, дестабилизирует не только Ближний Восток, но и общемировой порядок в целом!", — бьют тревогу американские разведчики, по своей обыкновенной привычке немного сгущая краски.

И вообще, какие флешки, если в мире есть Интернет? Действуя через глобальную сеть, Иран уже давно мог приобрести все интересующие его ядерные технологии. Например, у Украины.