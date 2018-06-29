В Кремле прокомментировали идею пригласить Трампа на финал ЧМ-2018

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У Кремля нет специального намерения приглашать главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на финал Чемпионата мира по футболу 2018 — заявил сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Песков добавил, что Россия всегда рада визитам иностранных лидеров, поэтому если Дональд Трамп вдруг надумает посетить финальный (или какой-то другой) матч ЧМ-2018, то может прилететь и просто так, без каких-либо особых приглашений.

Двадцать седьмого июня президент РФ Владимир Путин сказал, что будет наблюдать за матчем между российской и испанской сборными, но не факт, что будет при этом присутствовать непосредственно на стадионе.

Комментируя это, Песков уточнил, что в президентском графике точно предусмотрены посещения открытия и закрытия чемпионата, а упоминаний остальных игр мундиаля в графике нет.

Песков отметил, что шестнадцатого июля Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом в Хельсинки (Финляндия) — эта встреча, как предполагается, будет использована лидерами для обсуждения целого комплекса важнейших геополитических вопросов. Путин и Трамп, в частности, могут заключить некую "сделку по Сирии".