"Трамп хочет уйти от разговора по Северному потоку-2": Политолог рассказал о перспективах сделки по Сирии

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По данным американских СМИ, глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует заключить с российским президентом Владимиром Путиным "сделку по Сирии". Идея такой сделки, как отметил политолог Александр Асафов, выглядит вполне здраво, то есть, это предсказуемое продолжение риторики Трампа о необходимости вывода войск США из Сирии.

Предполагается, что Трамп и Путин обсудят сирийский вопрос в рамках встречи в Хельсинки — эта информация, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", подтверждается источниками в дипломатических кругах.

"США передаст Дамаску некоторые территории, которые сейчас контролируются оппозицией, но в обмен Вашингтон потребует у России гарантий безопасности для повстанцев, которые находятся на этих территориях", — говорят инсайдеры.

Кроме того, Трамп будет добиваться согласия Путина на создание так называемой "зоны отчуждения" на юго-западе САР — сюда не должны будут проникать поддерживаемые Ираном силы. Эксперты отмечают, что это условие является чуть ли не самым главным.

"Сделка является очень даже реальной. Ее контуры, при этом, уже были обрисованы по итогам обсуждения с одним из ближневосточных лидеров. Похожее соглашение, кстати говоря, уже заключалось во время освобождения Восточной Гуты", — говорит Асафов.

Говоря о причинах, по которым Трамп решил заключить сделку с Путиным, политолог озвучивает несколько предположений.

"Президент США, очевидно, хочет дистанцироваться от каких-то других актуальных вопросов. Это может быть и ситуация на Корейском полуострове, и украинский вопрос, и, что наиболее вероятно, события, связанные с "Северным потоком - 2", который Трамп точно не хочет обсуждать с Путиным", — рассуждает эксперт.