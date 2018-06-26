Путин отреагировал на жалобы о дорогих авиаперелетах на Дальний Восток

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Необоснованно дорогие авиарейсы, связывающие Дальний Восток с остальной Россией, стали причиной проверки, которую президент Российской Федерации Владимир Путин поручил организовать Федеральной антимонопольной службе.

Согласно соответствующему документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, ФАС должна будет подвергнуть тщательной проверке стоимость топлива для самолетов и стоимость билетов.

"Специалистам ФАС заняться мониторингом стоимости авиатоплива и авиабилетов для того, чтобы препятствовать необоснованному росту цен", — говорится в президентском поручении.

Президент обратил внимание на ситуацию с дальневосточными авиаперевозками после того, как ему задали вопрос на эту тему в ходе "прямой линии", которая состоялась седьмого июня.

Жители Дальнего Востока, в частности, пожаловались на слишком дорогие авиабилеты, мешающие им перемещаться по территории РФ и, например, посещать столицу или отдыхать в Крыму.

Представители авиатранспорта традиционно объясняют наблюдаемый рост стоимости билетов ростом цен на топливо. Не удивимся, если окажется, что стоимость авиатоплива растет из-за роста цен на авиаперевозки.