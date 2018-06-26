Вторник 26 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Путин поручил упростить предоставление иностранцам вида на жительство РФ

Путин поручил упростить предоставление иностранцам вида на жительство РФ

Вторник, 26 Июня 2018 11:00
Путин поручил упростить предоставление иностранцам вида на жительство РФ Фото из открытых источников

Иностранцы, которые знают русский язык и хотят жить и работать на территории Российской Федерации, будут получать вид на жительство в упрощенном порядке — с соответствующей инициативой к Министерству внутренних дел и Министерству труда обратился президент Владимир Путин.

 

Согласно документу, который был опубликован на официальном сайте Кремля, министерствам предстоит принять меры, обеспечивающие упрощение процедуры получения вида на жительство для иностранных граждан без российского гражданства, которые владеют русским языком и хотят работать в РФ.

 

При необходимости, как отмечается в одобренном президентом документе, в законодательство России могут быть внесены изменения, позволяющие упростить получение вида на жительство иностранцами. Соответствующие предложения правительства должны быть предоставлены Путину.

 

Срок выполнения президентского поручения — до тридцать первого августа 2018-го года. Ответственными лицами, контролирующими ход выполнения поручения, был назначен начальник министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, а также глава министерства труда Максим Топилин.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости иностранцы
Главное за сутки
Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍ Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍ Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью газете "Известия". По словам политика, на Берлин приходится 40…
Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии до 20 тысяч рублей‍ Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии до 20 тысяч рублей‍ Средняя пенсия в России к 2024 году значительно увеличится, заявил министр финансов Антон Силуанов, передают РИА Новости. "В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024…
Репосты вычеркивают из Уголовного кодекса Репосты вычеркивают из Уголовного кодекса Проекты о переносе ответственности за репосты в интернете из УК в КоАП разумны, инициативу нужно обсудить, считает первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ), передают …

Читайте также
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне? Отказываясь от своей части обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, Соединенные Штаты Америки идут на усиление градуса и без того опасной конфронтации с Россией. Это, как…
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Конфликт между Россией и Украиной продолжается уже достаточно долго. И сейчас различные эксперты из РФ все чаще повторяют тезис, который гласит о безвозвратном разрыве отношений между государствами. При этом часто…
Вашингтон считает своих граждан неадекватными или пара слов о ЧМ-2018 Вашингтон считает своих граждан неадекватными или пара слов о ЧМ-2018 Тот факт, что в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу 2018 устремились десятки тысяч граждан Соединенных Штатов Америки, вызвал серьезные опасения у сотрудников Госдепа США. Еще бы, ведь побывавшие…
"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы "Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы Оценки, которые европейцы с завидной регулярностью дают тем или иным аспектам российской действительности, на первый взгляд выглядят довольно интересно — еще бы, ведь взгляд со стороны способен подметить какие-то особенности,…
Фото
Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию

В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытн...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Похоже, скоро на АЗС, чтобы скрыть подорожание, начнут писать цену за 0,95 или 0,9 литра бензина.

Еще »
Самые популярные материалы
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Вашингтон считает своих граждан неадекватными или пара слов о ЧМ-2018 Вашингтон считает своих граждан неадекватными или пара слов о ЧМ-2018
Америка уже наметила цели на территории Крыма Америка уже наметила цели на территории Крыма
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.