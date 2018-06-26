Путин поручил упростить предоставление иностранцам вида на жительство РФ

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Иностранцы, которые знают русский язык и хотят жить и работать на территории Российской Федерации, будут получать вид на жительство в упрощенном порядке — с соответствующей инициативой к Министерству внутренних дел и Министерству труда обратился президент Владимир Путин.

Согласно документу, который был опубликован на официальном сайте Кремля, министерствам предстоит принять меры, обеспечивающие упрощение процедуры получения вида на жительство для иностранных граждан без российского гражданства, которые владеют русским языком и хотят работать в РФ.

При необходимости, как отмечается в одобренном президентом документе, в законодательство России могут быть внесены изменения, позволяющие упростить получение вида на жительство иностранцами. Соответствующие предложения правительства должны быть предоставлены Путину.

Срок выполнения президентского поручения — до тридцать первого августа 2018-го года. Ответственными лицами, контролирующими ход выполнения поручения, был назначен начальник министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, а также глава министерства труда Максим Топилин.