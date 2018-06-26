Путин распорядился принять меры для решения проблем дольщиков

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Проблема замороженного строительства, для которого привлекались средства дольщиков, должна быть решена — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который поручил кабинету министров предпринять решительные меры для этого.

Предполагается, что члены кабмина будут прорабатывать варианты решения проблемы дольщиков совместно с экспертами АО "ДОМ.РФ". Это подтверждается опубликованным на официальном сайте Кремля документом, в котором, в частности, говорится:

"Объекты недвижимости, строительство которых осуществлялось с привлечением средств граждан (участников долевого строительства), однако не было завершено в заявленные сроки, должны быть построены при помощи комплекса исчерпывающих мер. При этом, должен обеспечиваться непрерывный мониторинг статуса возведения таких объектов"

Президент проверит исполнение поручения уже первого сентября 2018-го года — к этому сроку должен быть готов первый доклад о принятых мерах. Ответственным за выполнение поручения лицом был назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Соответствующее распоряжение главы государства, как уточняет сайт Кремля, присутствует в перечне поручений, который был сформирован по итогам проекта "Прямая линия с президентом".