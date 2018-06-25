Песков: Путин работает, не оглядываясь на собственный рейтинг

Рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина, как показывают соцопросы, несколько снизился после того, как населению было объявлено о пенсионной реформе. Этот факт, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, совершенно не смущает Путина.
Как отметил офпредставитель Путина, президент работает, не оглядываясь на собственный рейтинг, то есть, какие-то колебания этого показателя не интересуют главу государства.
"Главное для президента — это интересы людей, а не колебания рейтинга. То есть, Владимир Путин весьма прагматично относится к таким вещам, как рейтинг", — ответил Песков на вопрос о снижении президентского рейтинга, прозвучавший на сегодняшней пресс-конференции.
Пенсионная реформа, как добавил Песков, является, безусловно, социально-резонансным вопросом, разъяснять который необходимо самым скрупулезным образом. Однако "сгущать краски" из-за повышения пенсионного возраста, по словам пресс-секретаря президента, не стоит.
В данный момент процесс окончательного формирования позиций по пенсионной реформе еще не запущен — пока что осуществляется экспертное обсуждение. В котором глава государства участие не принимает.
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