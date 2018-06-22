Путин переназначил глав большинства управлений Кремля

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Владимир Путин утвердил состав администрации президента. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания, напоминает РИА Новости.

Единственное изменение коснулось управления по обеспечению деятельности Госсовета, его главой стал Александр Харичев. Он сменил на этой должности Михаила Брюханова, который стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Остальные начальники управлений администрации президента сохранили свои посты:

Абубакар Эдельгериев — советник президента;

Валентин Юмашев — советник президента на общественных началах;

Андрей Ярин — начальник управления президента по внутренней политике;

Александр Манжосин — начальник управления президента по внешней политике;

Михаил Казаринов — заместитель руководителя протокола президента;

Юрий Свиридов — заместитель пресс-секретаря президента;

Инна Биленкина — начальник управления президента по научно-образовательной политике;

Андрей Чоботов — начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции;

Андрей Цыбулин — начальник управления пресс-службы и информации президента;

Владимир Симоненко — начальник экспертного управления президента;

Олег Говорун — начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией;

Андрей Липов — начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи;

Сергей Новиков — начальник управления президента по общественным проектам;

Анна Куликова — начальник управления протокола президента;

Александр Голублев — руководитель канцелярии президента;

Михаил Михайловский — начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций;

Владимир Осипов — начальник управления по государственным наградам;

Сергей Осипов — начальник управления информационного и документационного обеспечения;

Антон Федоров — начальник управления по вопросам государственной службы и кадров;

Владимир Чернов — начальник управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами;

Александр Смирнов — глава управления президента по общественным связям и коммуникациям;

Анна Кузнецова — уполномоченный по правам ребенка.

Своего поста лишился советник президента по климату Александр Бедрицкий.