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Все задачи, которые ставил перед собой президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках нормализации и укрепления межнациональных отношений в стране, были выполнены на очень высоком уровне. Соответственно, россияне могут гордиться созданной в государстве системой этнополитики.

Тут стоит вспомнить опубликованную в 2012 году знаковую статью Владимира Путина — "Россия: национальный вопрос". Ее считают основой той национальной политики, которую президент, а также стоящая за ним команда специалистов, строили на протяжении последних нескольких лет.

Уде сейчас можно говорить о том, что та часть подписанных Путиным в мае 2012 года указов, которая касается межнациональных отношений, была реализована не в свойственном для России стиле, подразумевающем реализацию только на бумаге, а вполне себе качественно.

Это, кстати говоря, подтверждается тем фактом, что в майских указах этого года нет пунктов, посвященных этническим проблемам.

В соответствующих пунктах просто не было необходимости, как как в этой сфере в России не осталось сколько-нибудь заметных проблем.

Эксперты, обладающие актуальными и достоверными сведениями, утверждают, что все показатели, по которым можно судить об уровне межнациональных отношений в России, находятся не просто на высоком, а на очень высоком и даже показательном уровне.

Враждебный язык, на котором некоторые отдельные этносы необъятной России предпочитали разговаривать еще несколько лет назад, если и сохранился где-то, то своим незначительным уровнем практически не создает реальных опасностей.

То есть, такие явления, как антисемитизм или кавказофобия, тоже преимущественно остались в прошлом.

И даже традиционные для России опасения, провоцируемые мигрантами, практически сошли на нет.

Безусловно, отдельные проявления всех этих неприятных явлений невозможно искоренить в принципе, однако судя по текущему состоянию дел, действия государства, направленные на этнополитическую сферу, являются довольно эффективными.

И это, в отличие от каких-то эфемерных цифр разнообразных непонятных статистик, действительно вполне себе весомый повод для общенациональной гордости.

Россиянам, конечно же, не стоит считать, что здоровая этнополитическая ситуация будет продолжать существовать автоматически — для того, чтобы межнациональных конфликтов не было и впредь, нужно прикладывать вполне ощутимые усилия.