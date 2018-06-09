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Украина и Россия: Путин провел телефонный разговор с Порошенко

Суббота, 09 Июня 2018 19:40
Украина и Россия: Путин провел телефонный разговор с Порошенко Фото из открытых источников

Владимир Путин и Петр Порошенко пообщались по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

 

Разговор состоялся по инициативе Киева, сообщает РИА Новости. Российский и украинский лидеры договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

 

Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских заключенных и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.

 

В свою очередь, Путин заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, уточнили в пресс-службе Кремля.

 

Также главы государств обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского "комплекса мер".

 

Дело Вышинского

 

В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

 

Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога.

 

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

 

Некоторые политики и правозащитники допускают возможность обмена Вышинского на украинца Олега Сенцова. Сам Путин называет их дела несопоставимыми.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Владимир Путин Петр Порошенко
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