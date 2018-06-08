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Радикалы хотели заживо сжечь Януковича в 2014 году - свидетель

Пятница, 08 Июня 2018 12:53
Радикалы хотели заживо сжечь Януковича в 2014 году - свидетель Фото из открытых источников

Экс-президента Украины Виктора Януковича собирались сжечь заживо — таким откровением с общественностью поделился Владимир Павленко, бывший глава службы безопасности Януковича.

 

По словам Павленко, покушение, которое планировали радикалы, должно было состояться в 2014 году, в ходе визита легитимного на тот момент президента в Харьков. Янукович должен был посетить харьковский съезд "Партии регионов", поэтому радикалы, среди которых были представители партии "Свобода", разработали комплексный план по устранению главы государства.

 

"Они должны были действовать двумя группами — первая группа попыталась бы устранить президента при помощи огнестрельного оружия, а если бы это не сработало, то в дело вступила бы вторая группа, которой предстояло забросать кортеж коктейлями Молотова", — рассказал Павленко в суде.

 

После того, как службе безопасности Януковича стало известно о плане радикалов, визит президента в Харьков был отменен.

 

Судебный процесс, в рамках которого появилась эта информация, проходит по делу о государственной измене, в которой обвиняют бывшего украинского президента Виктора Януковича. Сам Янукович полностью отрицает инкриминируемое ему преступление.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Янукович
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