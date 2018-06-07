Путин оценил вероятность начала третьей мировой войны

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Российский лидер Владимир Путин оценил вероятность начала полномасштабной мировой войны — соответствующий вопрос глава РФ поднял в ходе прямой линии с президентом, которую проводит сегодня федеральный ТВ-канал "Россия 24".

"Важно сохранять понимание того, что новая мировая война с большой вероятностью станет концом существующей цивилизации. Это понимание должно препятствовать каким-то слишком опасным маневрам на мировой геополитической арене", — заявил Владимир Путин.

Отсутствие глобальных вооруженных конфликтов, которое наблюдается в мире со времен Второй мировой войны, объясняется, как отметил президент России, тем фактом, что после 1945-го года ведущие государства установили стратегический баланс, который был гарантией сдерживания.

"Страх, спровоцированный немаленькой вероятностью взаимного уничтожения, сдерживал США и СССР от слишком резких действий, а также провоцировал взаимоуважение", — добавил Путин.

Президент также процитировал Альберта Эйнштейна, который в свое время говорил: "Не знаю, как конкретно будет вестись третья мировая, но вот в четвертой, если она вообще будет, люди будут воевать камнями и палками".