Путин оценил вероятность начала третьей мировой войны

Российский лидер Владимир Путин оценил вероятность начала полномасштабной мировой войны — соответствующий вопрос глава РФ поднял в ходе прямой линии с президентом, которую проводит сегодня федеральный ТВ-канал "Россия 24".
"Важно сохранять понимание того, что новая мировая война с большой вероятностью станет концом существующей цивилизации. Это понимание должно препятствовать каким-то слишком опасным маневрам на мировой геополитической арене", — заявил Владимир Путин.
Отсутствие глобальных вооруженных конфликтов, которое наблюдается в мире со времен Второй мировой войны, объясняется, как отметил президент России, тем фактом, что после 1945-го года ведущие государства установили стратегический баланс, который был гарантией сдерживания.
"Страх, спровоцированный немаленькой вероятностью взаимного уничтожения, сдерживал США и СССР от слишком резких действий, а также провоцировал взаимоуважение", — добавил Путин.
Президент также процитировал Альберта Эйнштейна, который в свое время говорил: "Не знаю, как конкретно будет вестись третья мировая, но вот в четвертой, если она вообще будет, люди будут воевать камнями и палками".
Гейзер Флай - это необыкновенный горячий источник, расположенный в штате Невада, США. Несмотря на св...
Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке
Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.