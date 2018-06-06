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Владимир Путин назвал единственную цель России

Среда, 06 Июня 2018 08:04
Владимир Путин назвал единственную цель России Фото из открытых источников

Единственной целью России является улучшение жизни граждан, заявил президент Владимир Путин.

 

«Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан», — заявил он. — «Исходя из этого мы и думаем о том, как выстроить в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой»

 

Ранее российский лидер указал на то, что поддержавшие антироссийские санкции страны Запада, «сами начинают страдать от того, что США начинают применять ограничения и в отношении этих стран». При этом от отметил, что ограничения и санкции не удивляют Москву, пишет Лента.ру.

 

«Нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития», — резюмировал он.

 

7 мая Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документ охватывает 12 направлений деятельности нового правительства. В указе ставятся задачи снижения уровня бедности, устойчивого демографического роста, повышения продолжительности жизни, роста доходов и улучшения жилищных условий россиян. По подсчетам властей, реализация всех поставленных задач потребует около 25 триллионов рублей.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Путин Россия
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