200 российских солдат, которые сорвали все планы НАТО

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Об этой секретной операции наших военнослужащих мало кто знает. Многие детали из событий тех дней до сих пор строго засекречены. Между тем, именно тогда впервые после развала СССР наша страна словно пробудилась от спячки, всерьёз заявив о себе.

Не бросив слова на ветер, но на деле доказав, что мы ещё существуем! Западные партнёры удивились. И это мягко сказано, на самом деле они были шокированы происходящим. Ситуация была накалена настолько, что президент Ельцин даже предложил тогдашнему президенту США Клинтону уединиться в секретном бункере, чтобы всё спокойно обсудить. В сознании российского обывателя Борис Ельцин – это пьяница, который лишь опозорил нашу страну. Но давайте отдадим ему должное: благодаря ему России удалось сохранить ядерное оружие, а также именно Ельцин является одним из авторов той секретной операции. Так что же произошло? Давайте вспомним хронологию событий.

После окончания Второй мировой войны Югославия была одним из самых мощных государств юго-восточной Европы. Тогдашний руководитель Тито вёл очень жёсткую политику, держа власть в твёрдых руках. Его правление длилось 35 лет – с 1945 года и вплоть до его смерти в 1980 году. Как это часто бывает, после ухода сильного лидера в стране начинаются необратимые процессы вялотекущего развала. Нам это очень знакомо, ведь во многом история нашего государства как раз об этом. Та же участь постигла и Югославию. После смерти Тито в стране начались как экономические проблемы (за исключением кратковременного экономического чуда), так и политический кризис. Усилились националистические настроения в автономных Республиках, которые требовали большей независимости от центра. И с каждым годом ситуация лишь усугублялась. В 1991-1992 годах из состава Югославии вышли сразу четыре Республики: Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, а также Македония.

В результате чего в 1992 году на карте образовалась Малая Югославия, в которой остались лишь две Республики: Сербия и Черногория. Но даже в осколках бывшей империи постоянно подогревались сепаратистские настроения. Как заявляют сами югославы, всё это не более, чем подрывная деятельность извне с целью развалить окончательно Союзную Республику Югославию. Так или иначе, но в начале девяностых началось движение теперь уже за независимость Косова. Разумеется, власти Югославии всячески пресекали попытки сепаратизма. Однако уже в 1994 году среди косовских албанцев образовалось мощное подпольное движение. К 1996 году оно преобразовалось в Армию освобождения Косова. Спустя ещё два года – в 1998 начались первые столкновения между косовскими албанцами и народной армией Югославии. Каждая из сторон трактуют те события по-своему. По версии югославской стороны, незаконные вооружённые формирования албанцев нападали на полицию Югославии и устраивали теракты. По версии самих повстанцев, которые вещи борьбу за независимость Косова, режим Милошевича (президента Югославии) устраивал жёсткие этнические чистки.

В споре двух сторон международное сообщество, как известно, встало на сторону косовских албанцев. Все дальнейшие события известны как "Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году". Формальной причиной для вторжения сил НАТО в Югославию стало то, что режим Милошевича грубо нарушает права человека и устраивает этнические чистки в отношении албанского населения Косова. Разумеется, власти Югославии всячески отрицали это, аргументируя свои действия стремлением поддержать порядок в регионе, сохранив при этом территориальную целостность страны. Так или иначе, но 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии со стороны сил НАТО. Узнав о начале бомбардировок, тогдашний премьер-министр России Евгений Примаков развернул свой самолёт над Атлантикой, который направлялся с рабочим визитом в США. Это был наш знак протеста против незаконных действий США. По уже сложившейся американской традиции, первая фаза операции не предполагала использования наземных войск. Вместо этого американцы задействовали авиацию – в операции приняли участие более 1000 самолётов.

Подвиг русского солдата

Начало наземной операции сил НАТО было запланировано на 12 июня 1999 года. К тому времени силы народной армии Югославии были разгромлены. В планах американцев первым делом значился захват аэропорта "Слатина", что расположен в 15 км от Приштины. Чем так важен этот стратегический объект, спросите вы? Дело в том, что "Слатина" – это единственный аэропорт, который способен принять не только крупные гражданские самолёты, но также тяжёлые военно-транспортные судна. Это означало, что именно через этот аэропорт можно выгрузить большое число военной техники и солдат, которые приняли бы участие в наземных операциях. Предполагалось, что солдаты НАТО подготовят всё необходимое для установления контроля над аэропортом утром 12 июня. Блестящая работа нашей разведки принесла свои плоды – о планах НАТО по захвату аэропорта "Слатина" нам стало известно ещё в мае. И тогда наше военное командование приняло беспрецедентное решение – установить контроль над аэропортом раньше сил НАТО. Для этого потребовалось провести абсолютно секретную операцию, при этом в кратчайшие сроки.

В мае 1999 года майор Юнус-бек Евкуров получил от военного руководства России совершенно секретное сообщение. В нём сообщалось, что его подразделение, находившееся в тот момент в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, должно выдвинуться в сторону Косова. В составе группы – 18 военнослужащих подразделения специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России. Это лучшие бойцы, но и задача звучит нереалистично – взять под контроль международный аэропорт. Но как?! Ведь это режимный объект. Группа Евкурова начала кропотливую работу за две недели до высадки бойцов НАТО. Наша группа под прикрытием различных легенд смогла закрепиться в аэропорту, но не стала захватывать его сразу. Поступил приказ – подготовиться к прибытию основного военного контингента ВС России. Тем временем наше военное руководство во всю готовилось к отправке в Косово и Метохию сил российского контингента. Все понимали, что это может привести к обострению ситуации, вплоть до прямого столкновения с силами НАТО. А это – угроза полномасштабной войны.

Наконец, 10 июня 1999 года, за два дня до высадки солдат НАТО в "Слатине", поступил приказ: подготовить колонну военной техники и сформировать отряд численностью 200 человек. В кратчайшие сроки в Боснии и Герцеговине был сформирован наш отряд. К отправке в Косово и Метохию были готовы 206 солдат, 15 БТРов, а также 35 автомашин "Урал" и "УАЗ". В ночь с 11 на 12 июня 1999 года наша колонна выдвинулась на Приштину. В тот день наши бойцы совершили марш-бросок на 650 километров, преодолев эту дистанцию за рекордно короткое время. Очевидцы сообщают, что пока наша колонна преодолевала путь до Приштины, местное население с нескрываемой радостью и ликованием встречало наших солдат. На месте наших военных встречали с цветами и продовольствием. Местные жители верили, что Россия поможет им дать отпор оккупантам. Они расценивали действия России как защиту от агрессии сил НАТО. Хотя на самом деле такой задачи нашим военным не ставили. Прибывшую группировку уже ждали на месте наши 18 бойцов из состава ГРУ ГШ ВС РФ. Совместными усилиями наши военные начали операцию по захвату аэропорта. В кратчайшие сроки все помещения аэропорта были заняты нашими солдатами, сам объект был взят в окружение, а поблизости были выстелены блокпосты.

С нашей стороны всё было готово. Мы ждали прибытия в аэропорт первых военных НАТО. Противник сразу почуял неладное – в 11 часов утра 12 июня в небе над аэропортом показался первый разведывательный беспилотник. Изумлённые от такой, по их мнению, наглости российских военных, силы НАТО не стали останавливать движение в сторону аэропорта. Вскоре на место прибыли первые солдаты НАТО – это были британские военные джипы и колонна танков. Они остановились прямо перед нашими блокпостами. В небе тем временем кружили британские вертолёты, желающие приземлиться на аэродроме. Но все попытки приблизиться к аэродрому жёстко пресекались нашими военными. Тогда британский генерал Майкл Джексон приблизился к нашему блокпосту и, повернувшись спиной к нашим военным, жестикулируя, начал показывать знаки своей группировке, приглашая их на прорыв. В ответ на это наш старший лейтенант Николай Яцыков предупредил британского генерала:

– Стоять на месте! В противном случае будет открыт огонь!

Растерянный британский генерал обратился за советом к своему американскому коллеге – генералу Уэсли Кларка. Тот, узнав о том, что русские опередили силы НАТО, пришёл в бешенство и приказал уничтожить русских военнослужащих. Но привести этот приказ в действие британский генерал побоялся – по его мнению, это могло послужить началом для Третьей мировой войны. Вместо этого он отдал приказ окружать аэропорт "Слатина". Тем временем всё новые силы НАТО прибывали в Приштину. Ставка сил НАТО была сделана на то, что наших военных возьмут измором. Ведь запасов воды и продовольствия было явно недостаточно для того, чтобы долгое время находиться в аэропорту. Спустя несколько дней аэропорт был полностью окружён, а наши военно-транспортные самолёты Ил-76 не могли добраться до Приштины по причине того, что Венгрия и Болгария отказали России в использовании своего воздушного коридора. Начались политические переговоры между Россией и США на уровне министров. Посредником выступила Финляндия, переговоры проходили в Хельсинки.

Несмотря на сложное положение, наши военные прочно держали оборону и ни в чём не уступали силам противника. По итогам переговоров США пришлось пойти на уступки, позволив России разместить в Косово свой военный контингент. Наряду с такими странами как Франция, Германия, Великобритания и США. Это победа, товарищи! Аэропорт "Слатина" перешёл в совместное использование, при этом остался под контролем российских миротворцев. В июне 2001 года в аэропорт "Слатина" прибыл президент Путин. Подвиг российских военных позволил нам остаться в Косово вплоть до 2003 года. Лишь в апреле того же года наш военный контингент покинул Косово, поскольку все поставленные задачи были выполнены. Все военнослужащие, участвовавшие в той операции были награждены специальной медалью "Участнику марш-броска 12 июня 1999 года. Босния – Косово". За время операции наш отряд не понёс никаких потерь. Лишь один БТР оказался повреждён, но позже был отремонтирован и вернулся на службу.

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