Адвокат Трампа: Ким Чен Ын просил о саммите "на коленях"

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Рудольф Джулиани, адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, заявил, что лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын просил о проведении корейско-американского саммита "на коленях".

По данным аналитического агентства Bloomberg, Джулиани сделал соответствующее заявление в рамках своего недавнего визита в Израиль.

"Северная Корея оскорбила Дональда Трампа, а также других официальных лиц США. Кроме того, КНДР угрожала нам ядерной войной. Само-собой, что нам пришлось отменить саммит. И тогда вождь Северной Кореи стал на коленях умолять о проведении саммита. Стоит отметить, что это именно та позиция, находясь в которой Ким Чен Ын может вести сколько-нибудь нормальный диалог", — сказал Джулиани.

В конце мая, напомним, Дональд Трамп написал Ким Чен Ыну письмо, в котором объявил об отмене планируемого корейско-американского саммита. Поводом для отмены стали враждебные заявления Пхеньяна.

Однако через несколько дней появилась информация, согласно которой саммит США и КНДР все-таки состоится — встреча, как предполагается, будет проходить на острове Сентоса (Сингапур) двенадцатого июня.