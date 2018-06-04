«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку

Фото из открытых источников

Фотографируясь в момент рукопожатия с начальником Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын не улыбался. То есть, фотография с улыбающимся лидером Северной Кореи, которая была использована в качестве фона для очередного выпуска программы "Вести недели" на канале "Россия-1", подверглась недопустимой обработке в графическом редакторе.

Справедливости ради стоит отметить, что в Сети есть снимок с рукопожатием Ына и Лаврова, на котором вождь КНДР все-таки улыбается. Однако в "Вестях недели" был использован другой кадр — на нем (в оригинале) Ким Чен Ын более чем серьезен.

В общем, непонятно, зачем было фотошопить лицо лидера Северной Кореи, но редакторы "Вестей недели", очевидно, сделали это, чем в очередной раз подорвали и так невысокое доверие к откровенно пропагандистской программе Дмитрия Киселева.

По данным информационного портала inforeactor.ru, на модифицированное в графическом редакторе лицо Ким Чен Ына обратили внимание пользователи Интернета, которые тут же поделились своими наблюдениями в социальных сетях.