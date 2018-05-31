Бельгия жестко осудила Украину за инсценировку убийства Бабченко‍

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"Борьбой с обманом при помощи лжи" назвали инсценировку убийства Аркадия Бабченко в министерстве иностранных дел Бельгии. Начальник бельгийского МИД, Дидье Рейндерс, отметил, что действия властей Украины противоречат европейским принципам распространения сведений в СМИ.

"Тот факт, что украинские власти распространили заведомо недостоверные сведения, связанные с российским журналистом Аркадием Бабченко, является, безусловно, весьма противоречивым шагом. Это очень похоже на борьбу с обманом, которая ведется при помощи лжи. И все это, что особенно печально, осуществляется на самом высоком уровне. Нельзя, в общем, бороться с фейковыми новостями, используя другие фейковые новости — так это не работает", — заявил глава внешнеполитического ведомства Бельгии.

Двадцать девятого мая, напомним, украинские СМИ распространили новость об убийстве Аркадия Бабченко — журналиста, как сообщалось, убили в подъезде его дома несколькими выстрелами в спину.

На следующий день, однако, выяснилось, что никакого убийства не было, а была специальная операция СБУ, при помощи которой украинские силовики пытались вычислить, кто "заказал" Бабченко.