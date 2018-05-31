Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия

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Защита гражданина Украины, задержанного по подозрению в организации несостоявшегося покушения на журналиста Аркадия Бабченко, считает происходящее с ним "неэстетичной провокацией" и указывает на давление со стороны следствия.

Об этом сообщил старший партнер в адвокатском объединении "Солодко и партнеры" Евгений Солодко.

"Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко. Первое впечатление - провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка закошмарить подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", - написал он на странице в Facebook.

Во вторник вечером полиция Киева сообщила, что Бабченко был застрелен в своем доме, напоминает ТАСС. Однако в среду в Службе безопасности Украины заявили, что на самом деле спецслужба провела операцию по предотвращению его убийства. На созванном в Киеве в среду брифинге глава ведомства Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.

По словам Грицака, следствие считает, что организатором покушения был гражданин Украины, чье имя пока не раскрывается. Его задержали за три часа до брифинга с участием Бабченко. В отношении подозреваемого, как уточнил глава СБУ, идут следственные действия, по месту его проживания и временного пребывания прошли обыски.