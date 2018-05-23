Путину доложили о смерти онкобольной, которая пожаловалась на медицину

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Президенту Российской Федерации Владимиру Путину сообщили о смерти онкобольной жительницы Апатитов, которая ранее пожаловалась главе государства на плохую медицину. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Двадцатипятилетняя Дарья Старикова, напомним скончалась от рака двадцать первого мая. Девушка проходила лечение в одной из столичных клиник, однако усилия медиков не дали результата.

Старикова умерла бы гораздо раньше, если бы не пожаловалась Путину на некачественную медицину в ходе прямой линии с президентом, которая осуществлялась почти год назад, пятнадцатого июня 2017-го. По словам девушки, ее долгое время лечили неправильно — из-за неспособности врачей поставить ей верный диагноз, рак, которым она болела, прогрессировал до четвертой стадии.

После того, как Дарье Стариковой пообещал помочь президент, ее сразу же госпитализировали в реанимацию, а потом доставили в Мурманск, чтобы оттуда транспортировать специальным бортом МЧС в Москву. В конце 2017-го года в СМИ появились сообщения об улучшении состояния онкобольной — ей стало значительно лучше после того, как столичные медики произвели полное удаление опухоли. Но, как видим, улучшение было временным.