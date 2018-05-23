Ученые узнали главную причину распространения рака в мире

Фото из открытых источников

Антропогенное воздействие на окружающую среду является ключевой причиной распространения онкологических заболеваний — говорят ученые из Соединенных Штатов Америки, отмечая, что человеческая деятельность способствует возникновению рака как у людей, так и у животных. Посвященный вопросу материал был опубликован на страницах издания Nature Ecology & Evolution.

Химическое загрязнение воздушной и водной среды, радиоактивное загрязнение, мусор из пластика, а также многое другое (например — пестициды) — все это ведет к ситуации, при которой злокачественные опухоли получают значительный бонус к распространению.

"Люди привыкли недооценивать вредные факторы, провоцируемые человеческой деятельностью. Например, такую на первый взгляд безобидную вещь, как световое загрязнение. На самом деле оно является чрезвычайно опасным явлением, так как сбивает циркадные ритмы и нарушает работу гормональной системы. Это, кстати говоря, тоже повышает шансы заболеть раком", — заявляют авторы исследования, сотрудники Университета штата Аризона.

Страдают от загрязнений разного типа, при этом, и дикие животные — точных данных об онкологической заболеваемости среди них нет, но ситуация, по словам экспертов, выглядит довольно тревожно.