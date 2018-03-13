Ксения Собчак рассказала о роли Путина в ее крещении

Знакомая практически каждому гражданину России политик, телеведущая, радиоведущая, журналистка, общественный деятель и актриса Ксения Собчак, собравшаяся быть президентом страны, продолжает отрицать слух, согласно которому действующий глава РФ Владимир Путин является ее крестным отцом.
Путин, как в очередной раз отметила Собчак, присутствовал на ее крещении, но был всего лишь одним из многих гостей, так как работал с отцом Ксении.
"Меня крестили в двенадцать лет и это не было каким-то особенным событием для меня. Мама попросила меня приехать в церковь и проторчать там сколько-то часов, вот и все. Там был Путин, но он, по словам моей матери, не является моим крестным", — заявила Ксения Собчак в эфире радио "Эхо Москвы".
Собчак отметила, что не поддерживает никаких личных контактов с Путиным. При этом, она все-таки сообщала ему о своем намерении баллотироваться в президенты РФ — Путин, как добавляет Ксения, не очень-то одобрил ее план, однако сказал, что каждый человек вправе принимать те или иные решения и нести ответственность за них.
Выборы президента России, напомним, состоятся восемнадцатого марта 2018-го. Оппозиция уверена, что к выборам были допущены только те кандидаты, у которых нет шансов набрать больше голосов, чем Путин, поэтому призывает не участвовать в голосовании, чтобы поставить под вопрос его легитимность.
В украинском городке Клевань находится очень романтичное местечко, получившее название "Тоннель любв...
Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1
- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.
- Не дал денег?
- Не дал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.