Ксения Собчак рассказала о роли Путина в ее крещении

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Знакомая практически каждому гражданину России политик, телеведущая, радиоведущая, журналистка, общественный деятель и актриса Ксения Собчак, собравшаяся быть президентом страны, продолжает отрицать слух, согласно которому действующий глава РФ Владимир Путин является ее крестным отцом.

Путин, как в очередной раз отметила Собчак, присутствовал на ее крещении, но был всего лишь одним из многих гостей, так как работал с отцом Ксении.

"Меня крестили в двенадцать лет и это не было каким-то особенным событием для меня. Мама попросила меня приехать в церковь и проторчать там сколько-то часов, вот и все. Там был Путин, но он, по словам моей матери, не является моим крестным", — заявила Ксения Собчак в эфире радио "Эхо Москвы".

Собчак отметила, что не поддерживает никаких личных контактов с Путиным. При этом, она все-таки сообщала ему о своем намерении баллотироваться в президенты РФ — Путин, как добавляет Ксения, не очень-то одобрил ее план, однако сказал, что каждый человек вправе принимать те или иные решения и нести ответственность за них.

Выборы президента России, напомним, состоятся восемнадцатого марта 2018-го. Оппозиция уверена, что к выборам были допущены только те кандидаты, у которых нет шансов набрать больше голосов, чем Путин, поэтому призывает не участвовать в голосовании, чтобы поставить под вопрос его легитимность.