Ксения Собчак в лапах "Миротворца"

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Своими демаршами и провокационными, на ее взгляд, закидонами в сторону Украины Ксения Собчак добилась довольно таки неожиданного эффекта а именно - попала в черные списки сайта "Миротворец". В базу данных, созданную по инициативе бывшего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Список включает данные тех людей, которых на Украине называют сепаратистами или "агентами Кремля".

Поводом к такому "демаршу" послужило намерение Собчак посетить Крым и "пообщаться там со своими избирателями". Примечательно, что Киев не пожалел кандидата в президенты России, которая считает Крым территорией Украины и даже накануне своей поездки на полуостров отправила запрос в столицу Незалежной для получения разрешения на въезд.

"Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет",- заявила Собчак на "Эхе Москвы".

Жесткая реакция Украины на желание Собчак посетить Крым вызвала широкий резонанс в СМИ и соцсетях. "Собчак внесена в базу данных "Миротворец" Ну вот, и вышиванка не помогла, и фотографии на фоне портрета Бандеры :)", - отшутился в Твиттере политолог и писатель Армен Гаспарян.

"Ксению Анатольевну, клянчившую у Киева поездку в Крым, поздравили внесением в базу "Миротворец". Превратили наш "Миротворец" в какой-то Дом-2 вперемешку с Аншлагом. Ветераны "Миротворца" осуждают", - написал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

В предвыборном штабе Собчак отметили, что внесение в "Миротворец" не станет препятствием посещению Крыма. Тем временем в администрации Республики Крым иронизируют над очередным скандалом вокруг бывшей ведущей Дом-2.

"Эту историю я бы охарактеризовал как судьбу любого предателя. Если целый ряд российских политиков там (в базе сайта) находится и понятно за что, то этот человек, который попал туда, как только она со всех трибун заявляла, что Крым – украинский… Вот и получила свое, я поздравляю Ксению Анатольевну", – приводит РИА Новости слова министра внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрия Полонского.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай полагает, что инцидент с Собчак и "Миротворцем" может быть сфабрикованной акцией.

"Смотрите, как она бежит, так сказать, с открытыми объятиями на сторону наших противников, а ее там отшвыривают ногами и отпихивают. Возможно, это какая-то запланированная акция. Вряд ли с ее стороны. Это странная, честно говоря, предвыборная стратегия. Сначала она скандально обращается к властям Украины с просьбой дать разрешение посетить Крым. Потому что тогда возникает загадка, что она не обращается к властям, не знаю, каких-то других государств, США, например, за разрешением ей находиться в Москве, ну, или в других городах России. Крым такая же часть России, как и Москва, как и любая другая", - отметил Бородай.

Бородай обратил внимание на то, что своим решением Киев "демонстрирует непримиримость" в отношении проблемы Донбасса, внося всех в "черный" список, кто ставит под сомнение границы Украины до 2014 года. С ним согласен российский политолог и журналист Александр Асафов, связавший решение Киева по Собчак с его "последовательностью на пути ненависти ко всему русскому". Одновременно Асафов удивлен тем, что украинские власти оказывают Собчак такую честь, поместив ее рядом с защитниками Донбасса.

"Присутствие Собчак на "Миротворце", (около) ветеранов "Миротворца", людей, которые внесены туда за последовательную позицию по Украине, по госперевороту на ней и по конфликту, который происходит в Донбассе, несколько удивляет. Поскольку, конечно, Собчак недостойна находиться на "Миротворце", с, действительно, людьми, позиция которых очевидна и которые воспринимают это, в том числе, как признание заслуг".

Среди причин внесения Собчак в "черный список" могло быть и размещение ее предвыборной агитации в государственных СМИ Крыма. Дмитрий Полонский отметил, что, распространяя свою агитацию в местных СМИ, она де-факто признает принадлежность Крыма к России.

В своем недавнем интервью радиостанции "Эхо Москвы" Собчак уже официально заявила о невозврате Крыма Украине: "Когда я скажу, вот вернем Крым Украине? Нет, я такого не скажу. Потому что я действительно знаю и понимаю, что есть люди, и это тоже правда, с которыми мы должны считаться. Которые хотят в Крыму быть уже частью России, им уже даны эти обещания. Их уже сделали частью России, уже им выдали российские паспорта".

Спрашивается, зачем Собчак ждать санкции Киева, если она уже считает Крым частью России?

"Спрашивая разрешение киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов РФ, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает данный регион частью страны", - заявила зампредседателя комитета ГД по безопасности Наталья Поклонская.

"Вся эта история с Собчак и Крымом напоминает больше цирк-шапито, чем настоящую политическую борьбу. Сначала она считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, затем говорит о "невозврате" Крым, но сразу после этого просит разрешения у Киева посетить полуостров". Бородай отмечает, что крымскую поездку Собчак, как и все ее другие ходы, следует рассматривать "исключительно в контексте шоу", которое имеет весьма "опосредованное отношение к реальной политической жизни".

Основная цель – повысить свой рейтинг, и не важно, в какие тяжкие придется бросаться ради этого. Здесь любая новость, любая резкая реакция, как слова главы МИД Украины Павла Климкина, назвавшего поездку Собчак "политической шизофринией", "в копилку".

8 марта, бывшая телеведущая сделала еще один маневр, чтобы привлечь к себе внимание в день, когда большинству населения совсем не до нее. Она устроила одиночный пикет с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого Собчак и либеральные СМИ обвинили в домогательствах. Провокация с запросом по Крыму кандидата в президенты России может быть и заранее продуманной и скоординированной акцией киевских властей и Собчак не без участия вашингтонского обкома. Какой стимул у Киева заносить в "Миротворец" Собчак, которая олицетворяет либералов и про-киевски настроенную политическую элиту России? Таких на Украине должны принимать с распростертыми объятиями. Но нет. Нужна интрига. Чтобы повысить (анти-)рейтинг Собчак и хоть как-то поспособствовать ее победе на выборах 18 марта.

На войне все средства хороши. Именно поэтому одно "щупальце" США и бьет по другому.

Гасанов Камран

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