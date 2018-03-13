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Над посольством России в США замечен неизвестный вертолет

Вторник, 13 Марта 2018 09:51
Над посольством России в США замечен неизвестный вертолет Фото из открытых источников

Сотрудники расположенного в Вашингтоне российского посольства рассказали о странном вертолете, который кружил над дипломатическим объектом вечером одиннадцатого марта. Российские дипломаты опубликовали соответствующую запись в сервисе Twitter.

 

"Что пытался обнаружить американский вертолет, круживший над нашим посольством? Может это странная неисправность навигационных приборов? Или отчаянная попытка найти следы "российского вмешательства" в американские выборы?", — написали дипломаты в "Твиттере".

 

Судя по смайлику с НЛО, который вставили в текст дипломаты, к делу пора подключать спецагентов ФБР Скалли и Малдера, потому что странные черные вертолеты, летающие над дипобъектами по вечерам — это определенно их профиль.

 

В Соединенных Штатах Америки, напомним, продолжают раскручивать тему "российского вмешательства" — шестнадцатого февраля, в частности, был опубликован список граждан РФ, которые, как считают американцы, точно причастны к определению итогов последних президентских выборов в США. Официальная Москва, тем временем, продолжает полностью опровергать все подобные обвинения — если какие-то российские граждане и вмешивались в американские выборы, говорят власти РФ, то они делали это частным образом, без каких-либо указаний из Кремля.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости посольство России в США

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