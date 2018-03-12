Уфолог наблюдал горящий НЛО в небе над Техасом

В небе над Техасом наблюдали странный огненный шар, который, как предполагают ведущие эксперты-уфологи, был чем-то большим, чем просто метеор. Материал о неопознанном летающем объекте, напугавшем жителей Соединенных Штатов Америки, публикует ресурс actualnews.org
"Объект был почти таким же ярким, как, например, Солнце, однако в отличие от последнего, его все-таки можно было запечатлеть обычной цифровой камерой без специальных светофильтров на объективе", — рассказывает Скотт Уорринг, известный уфолог.
По словам специалиста, НЛО, который видели над Техасом, был довольно необычным даже по меркам, которые применяются к необычным объектам.
"Начнем с того, что он периодически исчезал из поля зрения, однако потом снова появлялся. Уже одно только это очень и очень странно. Любопытной является, кроме того, форма объекта — предполагается, что форма капли указывает на то, что этот НЛО базируется где-то под водой. То есть, появившись в небе, он всего лишь перемещался к своей подводной базе, которая может таиться где-то в Атлантическом или Тихом океане. Это, безусловно, лишь предположения, но все же", — добавляет Уорринг.
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