Путин рассказал, каково быть «главным мировым злодеем»

Владимир Путин привык быть главным мировым злодеем в глазах западной пропаганды, поэтому такая оценка его совсем не задевает и уж тем более не пугает. Президент Российской Федерации прокомментировал ярлык, который навесили на него на Западе, в интервью для документального фильма "Миропорядок 2018".
На вопрос: "Каково быть самым главным мировым злодеем?" Путин ответил: "Не знаю, спросите у злодеев", добавив, что такая оценка была создана силами западных источников.
Говоря о своей эмоциональной реакции на подобные высказывания, российский президент заявил, что давно привык к этому.
"Я уже привык. Существуют очень четкие ориентиры, хорошие такие маяки, которые не дают сбиться с курса. Один из таких маяков — интересы России и российского народа. Если я ощущаю, что поступаю правильно и никуда не сворачиваю, то остальное для меня вообще не важно. То есть любые подобные оценки не отвлекают меня от решения тех задач, на которых я сконцентрирован как на самых важных для нашей страны", — объяснил Владимир Путин.
Документальная лента "Миропорядок 2018" создана из нескольких интервью российского лидера. Фильм, как уточняется, еще не обзавелся датой показа.
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