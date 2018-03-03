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Чем конкретно Путин так напугал Америку?

Суббота, 03 Марта 2018 07:30
Чем конкретно Путин так напугал Америку? Фото из открытых источников

Речь Владимира Путина от 1 марта 2018 года стала для Запада громом с ясного неба, и одновременно - "холодным душем", отрезвляющим и приводящим в чувство чрезмерно разгорячившиеся, особенно в последнее время, головы. Стоит проанализировать подробнее, что же именно в ней произвело такое сильное впечатление на "друзей" России?

 

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, рассказал про новейшие образцы российских вооружений. При этом он подчеркнул, что представленные разработки не имеют аналогов в мире и готовы «отрезвить любого агрессора». В  своём выступлении президент подчеркнул успехи в области оборонного строительства, отметив, что западные партнёры в конце 1990-х считали восстановление военного потенциала России невозможным. Однако, по словам Путина, военная операция в Сирии показала обратное. Кроме того, в ответ на выход США из договора ПРО Россия начала модернизировать свои стратегические ядерные силы. В ходе выступления глава государства продемонстрировал, каких впечатляющих результатов добилась наша страна в этой области.

 

Так, по словам президента, в 2017 году в России была создана уникальная ракетная система с ядерной силовой установкой.

 

«Это не совсем ракета, это малогабаритный двигатель для ядерной боеголовки для стратегической ракеты типа «Сармата», — отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Такой «снаряд», по словам эксперта, может летать по непредсказуемой траектории. «Он может менять направление по курсу, высоте, по крену, и лететь к цели со звуковой скоростью, а при подлёте даже с гиперзвуковой, — отмечает эксперт. — Благодаря этому двигателю ракета получит неограниченную дальность полёта. Путин показал, что такими ракетами мы можем нанести удар по любой точке земного шара со своей территории».

 

Другая новинка, о разработке которой ранее ходило много слухов, — ядерный подводный беспилотник, позволяющий наносить удар по военно-морским базам и побережью противника. «В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, я бы, знаете, сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика», — сказал Владимир Путин. По словам президента, такие беспилотники практически неуязвимы для противника.

 

«Ядерный беспилотник, система ранее известная как „Статус-6“, вызывает большие опасения американцев, — отметил военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — У неё много преимуществ, и прежде всего то, что такой дрон действует на очень большой глубине и малозаметен». Особенностью ядерных ударных подводных беспилотников является то, что они стоят вне всех соглашений о контроле над стратегическими вооружениями. Во время подписания соглашений таких систем просто не было ни у СССР, ни у США. Кроме того, как отмечают эксперты, такое оружие представляет особую угрозу для Соединённых Штатов, значительная часть населения которых, равно как и крупнейшие промышленные центры расположены на побережьях Атлантического и Тихого океанов. Континентальной России, где большинство крупных городов значительно удалены от океанских просторов, такое оружие, даже появись оно у противника, угрожает не столь серьёзно.

 

Ещё одну новинка анонсированная президентом — авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». «Его испытания успешно завершены и, более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование», — подчеркнул Владимир Путин. По словам российского лидера, это оружие, как и ядерный беспилотник, и ракеты с ядерными силовыми установками практически неуязвимо для любых систем обороны противника.

 

«Это, скорее всего, ракета для дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 или для Су-35 или Су-34», — полагает Литовкин.

 

«Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае, там, где нужнее всего», — отметил президент, подчеркнув, что в 2017 году в войска стали поступать и боевые лазерные системы. «Уже есть лазерные системы, которые выводят из строя точную оптику. К таким системам относится комплекс «Сокол—Эшелон», — отметил военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

 

Не остались без внимания президента и другие, более традиционные, но оттого не менее эффективные системы вооружений. В частности, президент рассказал об испытаниях российской тяжёлой ракеты «Сармат» массой до 200 тонн, которая может нести в том числе и гиперзвуковые боеголовки. «Министерство обороны совместно с предприятиями ракетной космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой — мы назвали его «Сармат», — заявил Владимир Путин. По словам президента, данный ракетный комплекс придёт на смену межконтинентальной баллистической ракете «Воевода», разработанной ещё в СССР.

 

Также вклад в укрепление обороноспособности страны должен внести гиперзвуковой комплекс «Авангард». «От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз», — отметил президент. По его словам это оружие также неуязвимо для систем ПРО и ПВО, а новейшие материалы позволяют выдержать мощнейшие перегрузки. «Он идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600−2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется», — подчеркнул Путин.

 

«Авангардом» называли ещё ракету «Рубеж». Это малогабаритная твёрдотопливная ракета, с максимальной дальностью полёта 7—8 тыс. км, — отметил Литовкин. — Предназначалась для ракетно-вагонного комплекса. Но есть варианты, когда она будет находиться на колёсном шасси".

 

Также российский лидер отметил, что «по периметру границ России… создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении». «После развала СССР в ней появились огромные дырки, сейчас все восстановлено», — отметил президент.

 

Коновалов подчеркнул, что хотя Россия создаёт на своих границах глубоко эшелонированную систему ПВО и ПРО, куда войдут комплексы «Панцирь», «Бук», «Витязь», С-400 и позже С-500, идти на создание глобальной системы ПРО по примеру США наша страна не намерена. «Противоракетная оборона, всеобъемлющая, глобальная — очень дорогостоящая вещь, а её эффективность сомнительна, — подчеркнул эксперт. — Мы за американцами не гонимся, это у США есть маразматическая идея создать глобальную ПРО, мы защищаем только свои рубежи».

 

По словам Владимира Путина, в случае ядерного нападения Россия ответит любому противнику всей своей мощью. «Любое применение ядерного оружия будет рассматриваться как нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным», — заявил российский лидер. «Всё, что сказано сегодня, отрезвит любого агрессора», — подчеркнул в ходе своего выступления Путин.

 

По словам член-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, озвученные Путиным новейшие разработки оружия — «это прорыв в технике, абсолютно новое слово». «Сегодня закончилась эра каких-либо соревнований и гонки вооружений. Как бы ни пытались нам навязать гонку вооружений, она стала попросту бессмысленна», — заявил Судаков. Примером, по его словам, может служить создание США авианосного флота. «После того, как были презентованы новые виды российского вооружения, они превратились просто в плавучие банки. Они стали настолько уязвимы, что их можно просто расстреливать в любой точке мира», — подчеркнул эксперт.

 

«У американцев нет ракет, которые летают со сверхзвуковой скоростью. Знаменитый „Томагавк“, он, как паровоз, летает очень медленно, его можно сбить даже с помощью нашего „Панциря“. А наши ракеты преодолевают любую систему ПРО — сегодняшнюю и завтрашнюю», — утверждает эксперт. По словам Судакова, мы открыли новый технологический уклад. «И самое главное — мы не блефуем, а говорим о том, что есть на самом деле. Владимир Путин — этот тот человек, который никогда не бросает слов на ветер и всегда отвечает за то, что говорит», — подчеркнул Судаков.

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Владимир Путин новые системы вооружений ядерное оружие Россия США

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