В Нацразведке США заявили, что РФ "подрывает" санкции Запада

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Начальник Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэниэл Коутс обвинил Российскую Федерации в "подрыве" западных санкций и ослаблении единства коллективного Запада.

Антироссийская истерика, которой давно и крепко охвачены Соединенные Штаты, как видим, никуда не девается — в Америке продолжают делать заявления, согласно которым все американские и вообще мировые беды исходят из России.

"Москва стремится любыми способами снизить уровень партнерских отношений между Америкой и Европой, а также, например, подорвать западные санкции, которые пока еще представляют собой действенный инструмент воздействия на те или иные режимы. Пока еще, потому что Россия весьма эффективно подрывает их, ослабляя могущество США", — цитируют Коутса западные СМИ.

Глава Нацразведки США сделал это и другие подобные заявления в рамках доклада, который он представил в комитете Сената по вооруженным силам.

Дэниэл Коутс уверен, что в 2018 году Россия будет проводить некие "операции влияния", направленные на укрепление ее позиций на международной арене. Это могут быть, например, операции в киберпространстве, важность которых в современном мире продолжает расти буквально с каждым днем.