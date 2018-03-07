Среда 07 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» В Нацразведке США заявили, что РФ "подрывает" санкции Запада

В Нацразведке США заявили, что РФ "подрывает" санкции Запада

Среда, 07 Марта 2018 10:02
В Нацразведке США заявили, что РФ &quot;подрывает&quot; санкции Запада Фото из открытых источников

Начальник Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэниэл Коутс обвинил Российскую Федерации в "подрыве" западных санкций и ослаблении единства коллективного Запада.

 

Антироссийская истерика, которой давно и крепко охвачены Соединенные Штаты, как видим, никуда не девается — в Америке продолжают делать заявления, согласно которым все американские и вообще мировые беды исходят из России.

 

"Москва стремится любыми способами снизить уровень партнерских отношений между Америкой и Европой, а также, например, подорвать западные санкции, которые пока еще представляют собой действенный инструмент воздействия на те или иные режимы. Пока еще, потому что Россия весьма эффективно подрывает их, ослабляя могущество США", — цитируют Коутса западные СМИ.

 

Глава Нацразведки США сделал это и другие подобные заявления в рамках доклада, который он представил в комитете Сената по вооруженным силам.

 

Дэниэл Коутс уверен, что в 2018 году Россия будет проводить некие "операции влияния", направленные на укрепление ее позиций на международной арене. Это могут быть, например, операции в киберпространстве, важность которых в современном мире продолжает расти буквально с каждым днем.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости

Главное за сутки
США ввели санкции против КНДР США ввели санкции против КНДР Госдепартамент объявил о введении санкций в отношении Пхеньяна за применение химического оружия с целью убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура. "США…
Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ, который отравлен в Англии. Что известно о громком деле? Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ, который отравлен в Англии. Что известно о громком деле? Отравление бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Англия) стало во вторник, 6 марта, основной темой в британском медийном…
Госдеп прокомментировал слова Насти Рыбки о "вмешательстве" России в выборы в США Госдеп прокомментировал слова Насти Рыбки о "вмешательстве" России в выборы в США Госдеп не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии Насте Рыбке, так как она не является американской гражданкой. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Она отметила,…

Читайте также
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир 1 марта 2018 года, несомненно, войдет во все учебники мировой истории... Президент России Владимир Путин своим выступлением с посланием Федеральному собранию не просто дал мощнейший посыл, который неминуемо изменит жизнь…
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом У украинских "патриотов" очередной приступ восторженного экстаза на тему: "Путинсдал, Путинслил!" Они, понимаете ли, возомнили, что Владимир Владимирович сделал заявление, означающее, что Россия готова отдать Донбасс на растерзание Киеву. А…
Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Стоило ожидать... Взрыв триумфальных эмоций, временами перехлестывавших разумные пределы, кое у кого начал сменяться унылым нытьем: "Ну и зачем он это все сказал?" Увы, все, что можно ответить критикам исторической…
Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Информационные "волны", поднятые сенсационным и шокирующим выступлением Президента России Владимира 1 марта 2018 года, будут шириться и распространяться во всем мире еще долго. Однако, некоторые из первых откликов на него…
Фото
Невероятное виноградное дерево джаботикаба Невероятное виноградное дерево джаботикаба

Джаботикаба или бразильское виноградное дерево – это довольно крупное вечнозеленое растение, произра...

Видео

 

Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.