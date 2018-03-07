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США ввели санкции против КНДР

Среда, 07 Марта 2018 08:06
США ввели санкции против КНДР Фото из открытых источников

Госдепартамент объявил о введении санкций в отношении Пхеньяна за применение химического оружия с целью убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура.

 

"США 22 февраля 2018 года пришли к выводу, что правительство Северной Кореи использовало химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

 

По ее словам, новые карательные меры "дополняют уже действующие всеобъемлющие санкции, которые США ввели ранее, чтобы пресечь незаконные действия Северной Кореи", сообщает ТАСС.

 

 

"Эти санкции вступили в силу с момента публикации выводов, к которым пришли США, в правительственном вестнике Federal Register 5 марта 2018 года", - указала Науэрт. Она подчеркнула, что "США осуждают применение химоружия для политических убийств".

 

"Мы не можем допустить разработку Северной Кореей какого-либо оружия массового уничтожения", - добавила глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

 

Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Почти сразу же были арестованы исполнительницы убийства - гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиа. Помимо них, был задержан гражданин КНДР, которого впоследствии отпустили в связи с отсутствием улик и сразу же депортировали.

 

Малайзийская полиция считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день убийства и находятся в Пхеньяне, они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

 

Власти Малайзии заявили, что смерть Ким Чен Нама наступила в результате использования отравляющего вещества нервно-паралитического действия VX.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги КНДР санкции США

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