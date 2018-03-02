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Новое российское оружие могут назвать «буфера Меланьи»

Пятница, 02 Марта 2018 12:13
Новое российское оружие могут назвать «буфера Меланьи» Фото из открытых источников

Сотрудники посольства Российской Федерации в Вашингтоне предложили пользователям "Твиттера" придумать названия для новейшего российского оружия, продемонстрированного Владимиром Путиным вчера. Предложили и получили массу остроумных ответов.

 

Американцы, в частности, предложили назвать российскую ядерную ракету с непредсказуемой траекторией полета "буферами Меланьи". Почему? Потому что новая российская ракета, как уверены пользователи "Твиттера" из США, такая же ненастоящая, как грудь американской первой леди.

 

Тут, как необходимо отметить, есть определенная логика — видео, которое представляет ту самую-чудо ракету, является всего лишь весьма далекой от реальности компьютерной анимацией, очень похожей на смешные "мультики" об уничтожении Америки, которые любит показывать Северная Корея.

 

Отечественные военные эксперты, тем временем, говорят, что по мере приближения к серийно производимому изделию, российская непредсказуемая ракета с ядерным двигателем будет вызывать все больше ужаса, а не смеха. Свой вариант названия для ракеты, кстати, можно предложить на специальной странице, которая появилась на сайте Министерства обороны России.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Оружие

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