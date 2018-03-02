Как им это удалось: Америка пытается "сохранить лицо" на фоне нового оружия РФ

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Соединенные Штаты Америки уже отреагировали на слова российского президента Владимира Путина о создании в РФ гиперзвукового и другого новейшего оружия — американцы в срочном порядке заявили, что DARPA испытает гиперзвуковые ракеты в 2019 году.

Действия США, как отмечают российские эксперты, напоминают "хорошую мину при плохой игре", потому что в реальности дела в области новейшего оружия обстоят у американцев не очень, мягко говоря, хорошо.

"Американские ракеты X-51 WaveRider выглядят хорошо на бумаге, но в реальности их нельзя назвать сколько-нибудь удачными, потому что испытать их без происшествий все еще не удалось. Ракеты, как показывает практика, теряет связь с землей, когда достигает гиперзвуковой скорости, и решить эту проблему американцы пока что не могут", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" военного эксперта Алексея Леонкова.

В то время, как США демонстрируют безбожное отставание в области новейшего вооружения, Россия создала полностью готовые к боевому применению гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые, как отмечают специалисты, не оставляют шансов американским морским группировкам. Учитывая козыри, которые есть у РФ в вооружении, геополитический диалог с США отныне будет осуществляться по несколько другим принципам.