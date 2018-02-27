В Совфеде считают, что украинский закон о реинтеграции Донбасса легализует насилие

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Закон о так называемой "реинтеграции" Донбасса, одобренный на Украине, на самом деле представляет собой документ, оправдывающий агрессию, направленную на жителей региона. Так считает Ольга Ковитиди из комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Что вообще такое закон о реинтеграции? Очевидно, что это легитимизация насилия, которому подвергаются жители Донбасса. Одобряя этот закон, украинский президент закрепил за собой право на применение вооруженных сил Украины на территории Донбасса. То есть, речь идет о том, что насилие, которое не прекращается здесь ни на минуту, будет продолжаться", — заявила Ольга Ковитиди на мероприятии для прессы.

Член Совфеда считает, что закон о "реинтеграции" Донбасса нарушает все ключевые положения международных правовых норм, то есть против закона должны выступить такие организации, как ОБСЕ и ООН.

Единственный сценарий установления мира в Донбассе — это четкое следование условиям минских договоренностей, которые, к великому сожалению, продолжают игнорироваться украинской властью.

"Закон о реинтеграции — это всего лишь попытка украинской власти узаконить свои преступления, однако она не станет успешной", — заключила Ковитиди.