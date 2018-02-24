Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу на Украине

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На Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса.

Накануне документ опубликовали в официальном издании Верховной рады — газете "Голос Украины". На следующий день после этого закон вступает в силу, пишет РИА Новости.

Суть закона

Во вторник документ подписал Петр Порошенко. В тексте Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов будет определять президент по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Кроме того, еще в первом чтении депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

Критика документа

"Оппозиционный блок" пытался отменить закон, но это предложение поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках закон резко раскритиковали, заявив, что документ развязывает руки военным и легализует применение насилия против мирных жителей.

В российском МИД заявили, что принятие закона окончательно подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе и перечеркивает Минские соглашения.

Ведомство неоднократно называло утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".