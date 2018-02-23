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Украина одарит Крым новым "праздником" и поможет голодающим Африки

Четверг, 22 Февраля 2018 16:56
Украина одарит Крым новым &quot;празником&quot; и поможет голодающим Африки Фото из открытых источников

Происходящее сегодня на Украине находится где-то в промежутке между определениями "пир во время чумы" и "утренник в сумасшедшем доме". Все новые и новые "перемоги" над виртуальным "агрессором", все большее укрепление "национальной идеи" - вот чем сейчас живет разваливающаяся на глазах страна с разбегающимся по всему миру населением.

 

В Киеве пал, наконец последний "оплот русского мира" - настоящие патриоты добились-таки переименования ненавистного им Московского моста в мост Северный. Вообще-то  самые истинные патриоты требовали назвать возведенное во времена СССР (в 1976 году) сооружение мостом имени Степана Бандеры (каковое на Украине скоро, похоже будет присваиваться всему - вплоть до общественных уборных), но не свезло... Пришлось удовольствоваться тем, что есть.

 

С мостами и Москвой разообрались, но для полного торжества национальной идеи все-таки чего-то не хватает. И тут патриотов осенило: "Украинцам не хватает праздников!"Т но не каких-нибудь "совковых" и тоталитарных", вроде 8 марта (которое вот-вот отменят) или, ткем более - 23 февраля (уже отменили). нет, тут нужно что-то патриотичное, и, главное, актуальное. На помощь, как обычно пришли "патриархи украинской политики" - ее бывшие маразматики-президенты. В их изрядно траченных молью и плесенью мозгах родился новый государственный праздник для "незалэжной, о чем возвестил  один из истинных столпов украинского интеллектуального потенциала - председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий (то, что со справкой из дурдома):

 

"Идея трех Президентов Украины - Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко - законодательно установить День Украинской государственности - чрезвычайно актуальна и заслуживает поддержки Верховной Рады Украины. Считаю, что после общенационального обсуждения, профессиональных дискуссий, мы примем соответствующее обоснованное решение. Украинский парламент был и остается форпостом украинства, поэтому все инициативы, направленные на восстановление нашей исторической памяти, утверждению украинского языка, развитию украинской культуры, укреплению нашей независимости и государственности, будут нами поддержаны", - сказал  Парубий.

 

Украина. помимо Дня независимости имеет уже дни государственного флага, гимна (ударение на первом слоге, как не странно!). Вдобавок - какие-то еще ДНИ: "соборности", "злуки", "свободы", а также отдельно - "достоинства и свободы" (не перепутать!)... тут, конечно без Дня украинской государственности - никак! ну, обожают в этой стране праздновать дни того, чего нет - врде свободы и достоинства. Что тут поджелаешь?!

 

Впрочем, нафыталиновых президентов на ниве праздничного креатива уже вовсю теснит молоджая смена. Так, первая заместительницаминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар, заявила, что 26 февраля надобно объявить еще одним "праздником... Днем сопротивления Крыма Российской оккупации! Причем - непременно на официальном, государственном уровне: 

"Мы считаем, что этот день должен быть официально  Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Соответствующий документ от Кабмина в прошлом году пошел на Администрацию президента, и, сейчас,   фактически рассматривается вопрос подписания соответствующего указа, для того чтобы этот день был официально Днем сопротивления Крыма Российской Федерации!"

 

Ну, если в сумасшедшей "нэзалэжной" существует "прокуратура Крыма" или "полиция Крыма", то отчего бы там и не попраздновать "День сопротивления Крыма Российской Федерации"?! тут любой повод сойдет - лишь бы русские от этого плевались погуще и пальцем у виска крутили поинтенсивнее.

 

Я, было, собрался заканчивать этот обзор, но внимание привлекла еще одна новость: "В знак памяти о Голодоморе 1932-33 годов Украина будет предоставлять помощь странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода"! Вот это да! как же я про Голодомор мог забыть?! Это ведь в "нэзалэжной" настоящая национальная идея фикс! Плевать. что все больше людей в стране не может позволить себе элементарно питаться из-за безумных инфляции и роста цен! Начхать на то, что в самой Украине идет гражданская война с миллионами беженцев! главное - помочь странам Африки - в честь "голодомора"!

 

"...Украина чтит память жертв Голодомора, оказывая помощь населению других стран, страдающего от голода. "Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!" - под таким лозунгом планируется привлечь к акции не только официальные структуры, но и гражданское общество и всех неравнодушных граждан в Украине и зарубежных украинцев", - говорится в соответствующем сообщении министерства иностранных дел Украины. 

 

А что? Мосты переименованы, праздники для Крыма придуманы... Осталось только Африку накормить!

Александр Неукропный специально для Planet Today                       

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Крым праздники безумие

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