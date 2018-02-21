Замена ведущей «Время» Екатерины Андреевой на Кирилла Клейменова не связана с выборами в РФ

Кирилл Клейменов, глава дирекции информационных программ "Первого канала", рассказал журналистам РБК о причинах, по которым он заменил собой Екатерину Андрееву, ведущую программы "Время" в центральной части Российской Федерации. Эти причины, как особенно подчеркнул Клейменов, абсолютно никак не связаны с грядущими выборами президента страны.
"Это не имеет отношения к выборам. Мы создали новую студию, так как сейчас весьма динамичный информационный фон, новостей очень много. Да одна только история с Олимпийскими играми чего стоит — тут мощный поток сплошного негатива, с которым довольно непросто справиться", — отметил Клейменов.
На вопрос о сроках возвращения Андреевой на пост ведущей "Времени" в центральной части РФ Клейменов конкретного ответа не дал. "Мы не говорим о четких сроках, потому что новый стандарт пока что активно обкатывается и говорить о какой-то конкретике еще нельзя", — сказал он.
Свою работу в качестве ведущего "Времени" Кирилл Клейменов назвал настоящим "минным полем". "Есть вещи, которые я должен показать сотрудникам на собственном примере, чтобы риски ощущал я, а не они. Но это, безусловно, то еще минное поле", — добавил руководитель дирекции информационных программ "Первого канала".
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