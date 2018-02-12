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Николай Сванидзе рассказал, почему необходимо идти на выборы

Понедельник, 12 Февраля 2018 16:20
Николай Сванидзе рассказал, почему необходимо идти на выборы Фото из открытых источников

Известный журналист, историк, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе объяснил почему по его мнению необходимо идти на выборы президента, которые состоятся в марте 2018 года.

 

Журналист также подчеркнул, что все призывы по бойкотированию выборов он воспринимает крайне негативно и призвал избирателей выполнить свой гражданский долг.

 

"Я могу назвать как минимум две причины, по которым стоит идти на выборы. Первая - если человек считает себя гражданином, то его обязанность пойти и проявить свою гражданскую позицию, выполнить гражданский долг. Если же человек считает себя просто единицой многомиллионного населения и уверен, что он просто часть населения, то да, таким людям на выборах делать нечего. Вторая причина несколько более глубокая. Многие люди уверены,  что их голос ничего не решает. И, что даже если они не придут, его просто кому-то незаконно зачтут. Даже если вы считаете, что именно ваш голос ничего не решит, отправляйтесь на участки и проголосуйте хотя бы для того, чтобы не допустить незаконной передачи вашего голоса кому-либо из кандидатов" - высказал свое мнение эксперт в интервью изданию ПолитЭксперт.

 

Напомним, до выборов осталось немногим больше месяца. Гражданам России предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Сделать это будет можно с 8 утра до 8 вечера, либо досрочно.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости Политика

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